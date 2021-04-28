مسؤول عراقي يعلن إمكانية رفع سقف الاتفاقية مع الصين إلى 300 ألف برميل نفط يوميًا

2021/04/28 | 19:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، إمكانية رفع سقف النفط المصدر بموجب الاتفاقية مع الصين إلى 300 ألف برميل يومياً.وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاتفاقية مع الصين، أشّرت اتفاقية …

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