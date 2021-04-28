2021/04/28 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

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اقتحم تمساح تدريبات فريق تورونتو الكندي، الذي ينافس في الدوري الأميركي للمحترفين.

ويقيم فريق تورونتو تدريباته في ولاية فلوريدا بسبب الإجراءات الصحية المشددة في كندا بالوقت الحالي بسبب جائحة كورونا.

ونشر الفريق الكندي، عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً للتسماح على أرضية الملعب، وسط حالة دهشة وخوف لدى اللاعبين.

وتخطى الامر، مرحلة الاقتحام، حيث أعلن النادي الكندي بشكل كوميدي تعاقده مع التمساح على سبيل الإعارة، مطلقا عليه اسم "ألي التمساح".

وتأتي هذه الحادثة في ظل اقتحام الحيوانات مباريات لكرة القدم، وأشهرها القطط والكلاب والسناجب، وغيرها في حوادث طريفة في عالم الرياضة.

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