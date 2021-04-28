برلماني يتحدث عن آخر تطورات قانون سلم الرواتب وعلاقته بسعر صرف الدولار

2021/04/28 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اعتبرت النائب عن تحالف الفتح منار عبد المطلب، اليوم الاربعاء، طرح مشروع قانون سام الرواتب لموظفي الدولة مجازفة مع قرب الانتخابات، متوقعة تأجيله الى الدورة المقبلة.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مشروع قانون سلم الرواتب لموظفي الدولة مهم للغاية لمعالجة التفاوت الكبير في رواتب الموظفين من وزارة الى اخرى"، مبينة "ندعم زيادة الرواتب وخاصة للشرائح الوسطى والعاملين لكن وفق مبدأ منصف وعادل للجميع دون استثناء".

وافادت عبد المطلب، ان" طرح مشروع قانون سلم الرواتب في الوقت الحالي يعد مجازفة من قبل القوى السياسية مع قرب الانتخابات كونه سيؤدي الى ضجة وحالة تذمر شبيهه برفع سعر صرف الدولار"، مشيرة الى ان "كل الوقائع تشير الى تأجيله للدورة المقبلة بكل الاحوال".

واضافت ان "سلم الرواتب ومجلس الخدمة الاتحادي سيعالجان الكثير من السلبيات في مؤسسات الدولة وتضمن حصول الجميع على فرص متساوية بالرواتب وفرص التعيين".

وكان مستشار رئيس الوزراء المستقيل في الحكومة السابقة عبد الحسين الهنين، اعلن في (نيسان 2020)، عن وضع مسودة لسلم رواتب موظفي الدولة وبصدد ارسالها للبرلمان للتصويت عليها.

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