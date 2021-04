رئيسُ الإتحادِ الخليجي يُجددُ دعمهُ وثقتهُ بخليجي مُتميزٍ في البصرة ويتعهدُ بالسعي لرفعِ الحظر عن ملاعبِ العراق

2021/04/28 | 19:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – محمد حمدي جَددَ رئيسُ الإتحادين الخليجي والقطري حمد بن خليفة آل ثاني دعمهُ وثقتهُ بقدرةِ العراق على تنظيمِ بطولة خليجي 25 بصورةٍ مُتميزةٍ في البصرة من جميعِ الجوانب ، لا سيما إذا ما انتهت أزمة فيروس كورونا بأقربِ وقتٍ ، يصاحبها عودةُ الجماهير إلى مقاعدهم على مدرجاتِ الملاعب، وهو أهمُ ما يُميزُ الأجواءَ

