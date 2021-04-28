الكهرباء تتخذ قرارين بشأن موظفي العقود والأجراء اليوميين

2021/04/28 | 19:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، تجديد عقود جميع منتسبي الوزارة وتحويل الأجراء اليوميين الى عقود.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه “تقرر تجديد عقود جميع منتسبي الوزارة اعتباراً من تأريخ٢٠٢١/١/١”.

كما قررت الوزارة “تحويل جميع منتسبي الوزارة من الأجراء اليوميين الى عقود”.

واعلنت عن “تسلمها (الدفعة الأولى) من المبالغ المخصصة لرواتب العقود والأجور”، مؤكدة أنه “سيتم بعد اكمال إجراءات وزارة المالية تغطية مستحقات (الدفعة الثانية) كافة من المبالغ”.

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