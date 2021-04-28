2021/04/28 | 20:03 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 28 أبريل 2021 | 07:59 مساءً

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اوديشو: مباراة الجوية مع باختاكور تحصيل حاصيل

اكد مدرب فريق القوة الجوية، ايوب اوديشو، بان مبارة فريقه مع باختاكور الايراني لحساب الجولة السادسة والاخيرة في دوري ابطال اسيا "تحصيل حاصل".



وقال اوديشو، في المؤتمر الصحفي، ان" اباراة تعتبر تحصيل حاصل وهذا لايمنع من تقديم مستوى جيد".



واضاف" اقدم اعتذاري الى جمهورنا في بغداد وابارك تأهل الشارقة"، مشيرا الى ان" غياب الحظ وإصابة عدد من لاعبينا اثرت على الفريق بشكل كبير".

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