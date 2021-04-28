نقل اعداد هائلة من عوائل داعش الى العراق من سوريا

2021/04/28 | 20:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد رئيس لجنة الاقاليم في مجلس النواب شيروان الدوبرداني، الاربعاء، نقل 100 عائلة داعشية من مخيم الهول في سوريا الى محافظة نينوى، مشيرا الى خطورتهم على الاوضاع الامنية.

وذكر الدوبرداني في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (28 نيسان 2021)، انه "سيتم نقل 100 عائلة من داعش مكونة من 700 فرد من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في جنوب الموصل".

واضاف، ان "هناك نحو 30 الف عراقي من عوائل داعش في مخيم الهول".

واوضح، ان "هؤلاء الاشخاص يعتبرون خطرين جدا على الوضع الامني بشكل عام وبالاخص في محافظة نينوى.

وتابع، انه "ليس لديه علم بوجود برامج لاعادة تاهيل هؤلاء الدواعش قبل السماح لهم بالعودة الى العيش بين افراد المجتمع".

واشار الى ان "اعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى قدموا قبل سنة كتابا موقعا لرفض عودة هؤلاء الاشخاص، وكنا قد اغلقنا مخيم العملة قرب ناحية زمار لنفس هذه الاسباب".

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