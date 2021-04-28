“عادت الاحتجاجات بسببه”.. نائب يوضح بشأن القرار 315 الخاص بالعقود

2021/04/28 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، شيروان ميرزا، اليوم الاربعاء، أن عودة احتجاجات العاملين بصفة عقود تأتي لتأخر تنفيذ قرار 315 الخاص بموظفي العقود في دوائر الدولة.

وقال شيروان ميرزا، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب العراقي خصص للحكومة ترليون دينار في موازنة 2021 لمعالجة قضية العقود والأجور اليومية في جميع دوائر الدولة".

وأضاف ميرزا، أن "ملف تحويل العقود والأجور إلى قرار 315 أو على الملاك الدائم ليس من اختصاص مجلس النواب، وإنما من اختصاص الحكومة".

وأشار إلى أن "عودة موظفي العقود والأجور إلى ساحات الإحتجاج مرة اخرى بعد إقرار الموازنة قد يكون بسبب تلكؤ إجراءات الحكومة بشأن تطبيق قرار 315 او تثبيتهم على الملاك الدائم".

وتصاعدت حركة الاحتجاجات التي نظمها اصحاب العقود والأجور اليومية مطالبين الحكومة بتثبيتهم على الملاك الدائم او تفعيل قرار 315.

وأقدم موظفو العقود في دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، على إغلاق مبنى الدائرة، للمطالبة بصرف اجورهم المتاخرة وتطبيق قرار 315 وتثبيتهم.

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