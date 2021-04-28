الموصل.. رفض عودة 100 عائلة من مخيم الهول

2021/04/28 | 20:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر ابناء جنوب الموصل عن غضبهم من الانباء التي تتحدث عن وجود نية لنقل نحو 100 عائلة داعشية من مخيم الهول السوري الى مخيمات جنوب الموصل بناحية القيارة، مؤكدين رفضهم لعودتهم الى نينوى، كما اشار اليه محمد وليد الجبوري احد ناشطي جنوب الموصل.

من جانبه كشف رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية شيروان الدوبرداني عن وجود نية لنقل نحو 100 عائلة داعشية والتي يقدر عدد افرادها بنحو 700 فرد ، من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة جنوب الموصل خلال الأيام القادمة، محذرا خطورة نقل عائلات داعش من مخيم الهول الى جنوب الموصل.

واكد ان نقل عوائل داعش يمثل تهديدا لامن واستقرار محافظة نينوى، محملا الحكومة الإتحادية تبعات ذلك .

ودعا الدوبرداني نواب و مسؤولي نينوى الى التكاتف لرفض هذا الامر الذي سيؤثر على مستقبل المحافظة .

PUKmedia مثنى النهار/ الموصل

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