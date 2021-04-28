إحصائية رسمية بعدد ضحايا العراق خلال العامين الماضيين

2021/04/28 | 20:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم الأربعاء، عن إحصائية بأعداد الضحايا من العراقيين الذين سقطوا نتيجة العمليات "الإرهابية" خلال عامي 2019 و2020.

وقال البياتي خلال تصريح صحفي تابعه PUKmedia، إن "الإرهاب عاد ليستهدف من جديد المحافطات التي كانت سابقا مسرح عملياته، فلا يكاد يخلو يوم من دون عمليات إرهابية وضحايا جدد".

وأضاف، أن "أعداد الضحايا سنويا بسبب الإرهاب تتجاوز الـ600 شخص، حيث أن نسبة 4-5% من الوفيات في العراق تكون بسبب العمليات الإرهابية، وهذه نسبة عالية وتحتاج إلى معالجات حقيقية".

وأشار البياتي إلى ضرورة "إيجاد معالجات حقيقية في مكافحة الإرهاب، تعتمد الآليات الدولية والتغيير في الستراتيجيات التقليدية المعمول بها".

وتابع، أن "الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب تتحدث عن أربع أركان أساسية كفيلة بالقضاء على الإرهاب وهي، معالجة الأوضاع التي تساعد على انتشاره، ‏ومنع التطرف ومكافحته، ‏وبناء قدرات الدولة، واحترام حقوق الإنسان".

واوضح البياتي، أن "ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ركنين أساسيين لمكافحة الإرهاب، لكن جزءا يسيرا من هذه الفقرات حققت في العراق، رغم أنه من أكثر الدول التي تضررت من الإرهاب والأموال التي صرفت في هذا المجال كبيرة".

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