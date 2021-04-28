تمساح ضخم يقتحم ملعب كرة قدم خلال حصة تدريبية

2021/04/28 | 20:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتفاجأ لاعبو نادي "تورنتو" الكندي الناشط في الدوري الأمريكي، بدخول تمساح ضخم إلى أرضية الملعب، خلال حصة تدريبية للفريق.وشارك الحساب الرسمي لنادي "تورنتو" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لظهور التمساح، وعلق عليه قائلا: "لم يتلق الرجل إخطارا (رسالة) بأن الحصة التدريبية ستكون مغلقة".وفي وقت سابق اقتحم تمساح ملعب الغولف خلال بطولة "زيوريخ كلاسيك" للعبة التي تستضيفها مدينة نيو أولينز في ولاية لويزيانا الأمريكية للفترة بين 22 و25 نيسان الجاري.

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