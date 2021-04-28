الداخلية تعلن اعتقال متهم لشروعه بالقتل في البصرة

2021/04/28 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على متهم لشروعه بالقتل في البصرة.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز سيطرة الشهيد العميد الركن قيس (البوابة) من اعتقال متهم مطلوب قضائيا وفق المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات العراقي".وأشارت إلى أن "المتهم ورد اسمه في قوائم المطلوبين لشروعه بارتكاب جريمة قتل وذلك بعد تدقيق اسمه باستخدام أجهزة الحاسوب في السيطرة"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى جهة الطلب".

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