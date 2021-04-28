2021/04/28 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نشرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، موجز اخبار القوات الامنية في ديالى ونينوى وصلاح الدين.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من قطعات فرقة الرد السريع من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديالى ونينوى وصلاح الدين..



الخلية توجز عملياتها لهذا اليوم المركز الخبري الوطني.

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