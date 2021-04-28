2021/04/28 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني لقي عدد من الأشخاص حتفهم، اليوم الأربعاء، بعد تحطم طائرة صغيرة في ولاية فلوريدا، شرقي الولايات المتحدة.وقالت دورية الطرق السريعة في ولاية فلوريدا، بحسب سكاي نيوز، إن “هناك عددا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط ضحايا بتحطم طائرة في فلوريدا المركز الخبري الوطني.

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