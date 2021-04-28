القبض على متهم لشروعه بالقتل في البصرة

2021/04/28 | 20:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت مفارز الشرطة، الاربعاء، القبض على متهم لشروعه بالقتل في محافظة البصرة.وذكرت وكالة شؤون الشرطة، في بيان، ان” مفارز سيطرة الشهيد العميد الركن قيس (البوابة) تمكنت من اعتقال متهم مطلوب قضائيا وفق المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات العراقي”.واشارت الى ان” المتهم ورد اسمه في قوائم المطلوبين لشروعة بارتكاب جريمة قتل وذلك بعد […]

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