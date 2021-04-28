الصحة العالمية تحذر دولة عربية

2021/04/28 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها لزيادة الإصابات والوفيات بكورونا في مصر، مشيرة إلي أن تحورات الفيروس تعد السبب وراء هذه الزيادة.

ووفقا لصحيفة “الوطن” المصرية قالت المنظمة إنها لاحظت تراخي المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والتهاون في إقامة التجمعات والزيارات الرمضانية، ما أسفر عن ارتفاع أعداد مصابي الفيروس، لافتة إلى توقعات بزيادات أخرى.

وأضافت المنظمة، أن هناك تخوفات من ارتفاع إصابات فيروس كورونا تزامنا مع قدوم عيدي شم النسيم والفطر.

وطالبت المنظمة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والابتعاد عن المناطق المزدحمة، والاحتفال مع الأسرة في نطاق ضيق، وعدم الخروج أو الاحتفال بشكل كبير حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

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