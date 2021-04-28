2021/04/28 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الأربعاء، تفاصيل نزاع مسلح، اندلع في قضاء أبو الخصيب، في المحافظة، قال إنه بين عشيرتين “ميسانيتين”.وقال العيداني، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل نزاع عشيرتين ميسانيتين في البصرة..



العيداني يوضح أسباب تجاوز القانون المركز الخبري الوطني.

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