المالية النيابية تحسم مسألة تثبيت موظفي العقود

2021/04/28 | 20:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، حسم مسألة موظفي العقود، المشمولين منهم بالتثبيت في موازنة 2021.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه موقع NRT عربية، اليوم (28 نيسان 2021)، إن "مجلس النواب صوت ضمن موازنة 2021 على جميع العقود الذين مضى على التعاقد معهم أكثر من 5 سنوات، لتثبيتهم بالتعيين على الملاك الدائم وتم تضمين الأمر في الموازنة".

وأضاف، انه "في بادئ الامر تم شمول عقود الكهرباء الذين لديهم عشر سنوات خدمة وبعدها اتفق على تثبيت من لديهم 7 سنوات خدمة، وأخيرا تم الاتفاق على شمول جميع الموظفين لكل الوزارات ممن لديهم خمسة سنوات بالتثبيت".

وأشار، الى أن "مجلس النواب لم يذهب الى القرار 315 ويطبقه لوحده، وإنما جعل هناك مسطرة واحدة تطبق على الجميع، بحيث يشمل جميع موظفي العقود ممن مضى على خدمتهم 5 سنوات فأكثر بالتثبيت".

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