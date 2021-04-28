2021/04/28 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أجلت السلطات الألمانية يوم الأربعاء 5 آلاف شخص من مدينة بون، إلى حين إبطال خبراء المفرقعات قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تم اكتشافها خلال أعمال بناء.

وعثر على القنبلة البالغ وزنها 250 كيلوغراما بعد ظهر الثلاثاء في منطقة حي لينغسدورف.

واضطر آلاف السكان إلى مغادرة منازلهم في دائرة نصف قطرها 500 متر، حتى تم إبطال مفعول القنبلة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قبل السماح لهم بالعودة.

وشارك في المهمة أكثر من 150 فردا من رجال الإطفاء وخدمات الإسعاف والشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجلاء آلاف السكان من مدينة بون الألمانية بعد العثور على قنبلة قديمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجلاء آلاف السكان من مدينة بون الألمانية بعد العثور على قنبلة قديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).