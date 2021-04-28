طلب بالغاء الداوم الحضوري: وفيات وإصابات بكورونا بين الكوادر التدريسية والطلبة والتلاميذ (وثيقة)

2021/04/28 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أكدت نقابة المعلمين في البصرة، اليوم الاربعاء، ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا بشكل كبير، مع تسجيل حالات وفاة، بظل قلة مستلزمات الصحة والسلامة الوقائية.

وطالبت نقابة معلمي البصرة، في بيان حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منه، فرع النقابة العالم بأيقاف الدوام الحضوري وأيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الموقف وتوف سير المستلزمات الضرورية لإكمال العام الدراسي.

وأشارت إلى إمكانية العودة إلى التعليم الالكتروني بشكل مستمر خلال هذه الفترة الحرجة، وذلك لحين السيطرة على الموقف الوبائي للفيروس.

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