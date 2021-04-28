طقس العراق: مرتفع جوي يسيطر على الأجواء.. استقرار ودرجات حرارة ثلاثينية يوم غد

2021/04/28 | 20:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التوقعات الجوية، الأربعاء، إلى ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (28 نيسان 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي، حيث ستكون الأجواء في عموم البلاد يوم غد الخميس، مشمسة ومستقرة، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة تتراوح ما بين 10-20 كم، وتنشط إلى 30 كم في مدن الفرات الأوسط والجنوب".

وعن درجات الحرارة أشار السلامي إلى أنها "الحرارة العظمى سترتفع عما كانت عليه اليوم لتسجل يوم غد في البصرة 38، وفي ذي قار 37، وفي ميسان 37، وفي السماوة 37، وفي النجف 35، وفي الديوانية 36، وفي واسط 36، وفي بابل 36، وفي كربلاء 34، وفي العاصمة بغداد 36، وفي ديالى 36، وفي الأنبار 35، وفي صلاح الدين 36، وفي كركوك 34، وفي السليمانية 28، وفي أربيل 32، وفي الموصل 34، اما في دهوك فستكون 30 درجة مئوية".

وختم السلامي، "سيكون موعد شروق الشمس غداً في العاصمة بغداد في تمام الساعة 05:17 صباحاً، اما موعد غروبها فسيكون عند الساعة 06:43 مساءً".

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