تربية اقليم كوردستان: استمرار نظام التعليم الالكتروني

2021/04/28 | 20:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان يوم الاربعاء، عن استمرار نظام التعليم الالكتروني، لافتة الى ان امتحانات نهاية العام ستجري قبل شهر تموز المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه وبعد تقييم اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا، الاوضاع الصحية تقرر استمرار نظام التعليم الالكتروني وتلخيص المنهاج الدراسي لفصلي الدراسة، لاجراء الامتحانات النهائية للسنة الدراسية قبل شهر تموز المقبل لمراحل من "1 ـ 11".

واضافت: ان الوزارة ستواصل التنسيق مع وزارة الصحة بشأن الدراسة داخل الصفوف عقب عيد الفطر، مشيرة الى ان اللجنة العليا لمواجهة كورونا اتخذت اجراءات في قطاعي الخاص والعام والاماكن العامة لحين الالتزام التام والاستفادة من الدروس وفق النظام الالكتروني وعلى التلفزيون التعليمي الاخذ بنظر الاعتبار جميع الاحتمالات.

PUKmedia ترجمة

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