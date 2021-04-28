2021/04/28 | 20:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تفاصيل اجتماع جمع وزيرها علي علاوي، ووزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، لمناقشة استراتيجية قطاع الكهرباء، ضمن موازنات الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما أكدت دراستها تحسين ملف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطة من سنتين..



المالية تدرس تحسين ملف الطاقة ووضع موازنة شاملة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة من سنتين.. المالية تدرس تحسين ملف الطاقة ووضع موازنة شاملة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة من سنتين.. المالية تدرس تحسين ملف الطاقة ووضع موازنة شاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).