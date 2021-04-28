صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 844 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/28 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة عن تسجيل 844 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 700 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 844 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-

700 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع البلديات الثاني 87 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع النهروان 71 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الصدر 72 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع بغداد جديدة 113 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الاول 193 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الشعب 137 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الرصافة 27 حالة من خلال الرصد الوبائي144 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية21 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق5111 حالة في شارع فلسطين محلة / 505/ خلف مول النخيل / 503 / 502 / 508/ المستنصرية /11 حالة في الشعب محلة / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .12 حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة9 حالات في المدائن/ العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة /11 حالة في الحسينية محلة الزهور / 222 / الراشدية / الاسكلات / كميرة / الانصار / 225 /2208 حالات في منطقة الكرادة محلة / 910 / 925 / 903 / 905 / 906 /12 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .8 حالات في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط /6 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .6 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .5 حالات في منطقة العبيدي محلة / 754 / 714/ السوق / الشهداء / 762 /3 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون /3 حالات في منطقة المعامل / 777 / الزراعي /7 حالة في الاعظمية محلة / 332 / 314 / / 312/ 310 / جامع براثا / 315 / 304 /11 حالة في البلديات محلة حي التراث / 737/ 732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي / شارع المرور /واضافت انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 142135 توفي منهم 1634 للاسف فيما اكتسب الشفاء 127948 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 12553 “.

ودعت صحة الرصافة الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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