العدالة من منظور ديمقراطى اجتماعى - محمد مهاجر

2021/04/28 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر العدالة من منظور ديمقرطى اجتماعى-اعتمد الفيلسوف الليبرالى الامريكى جون رولز في تعريفه لمبدا العدالة على مفهوم الانصاف.



وهو بدأ بنقد صارم لانصار المذهب النفعى الذين يتصورون ان العدالة يجب ان تقوم على مبدأ المنفعة, اى ان الهدف منها هو تحقيق السعادة القصوى للاغلبية.



وحسب موسوعة بريتانيكا فان جون رولز افترض ان الذين يشرعون للحقوق الأساسية للمواطنين هم أناس يجب ان يرتدوا ما اسماه بقناع الإهمال ......





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