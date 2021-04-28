بؤس فلسفة التطبيع - مصطفى الفاز

2021/04/28 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_الفاز فلسطين والتاريخ, تلك العلاقة العميقة الجذور, الممتدة في الزمن التاريخي على الأقل إلى العصر الحديدي حوالي 4000 سنة.



علاقة وثيقة وأصيلة سواء من حيث المنطلقات والاسس المشكلة للهوية الفلسطينية أو من حيث الاهداف والمرامي المتمثلة في محاولات الخروج من نصوص السرديات التاريخية التوراتية.



إنها مهمة صعبة ولكن ضرورية اعتمدت المنهج العلمي التاريخي و الربط بين المنطلقات والاهداف وان كل محاولات الفصل بينهما إنم ......





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