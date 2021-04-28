المالية والكهرباء تناقشان استراتيجية قطاع الكهرباء

2021/04/28 | 21:06 - المصدر: NRT عربية

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ناقش وزيرا المالية والكهرباء، الاربعاء، استراتيجية قطاع الكهرباء ضمن جلسة اعداد الموازنة للاعوام 2022- 2024.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان تلقى موقع NRT نسخة منه، اليوم (28 نيسان 2021)، ان "وزير المالية علي عبد الامير علاوي ترأس بمقر الوزارة اجتماع الجلسة السابعة للجنة اعداد الاستراتيجية الموازنه للاعوام 2022 - 2024 بحضور ماجد مهدي وزير الكهرباء ومستشاري رئيس الوزراء والكهرباء و وكلاء وزير المالية و التخطيط والنفط ومدراء الوزارة و الوزارات الاخرى" .

واضاف البيان، انه "تم خلال الجلسة مناقشة استراتيجية قطاع الكهرباء المقدمة من قبل وزارة الكهرباء للسنوات المقبلة وقد تضمنت الإستراتيجية كافة المشاريع التنموية الشاملة التي سيتم تنفيذها خلال الاعوام المقبلة من قبل الوزارة، اضافة الى اجمالي حاجتها من التخصيصات المالية التي ستؤدي الى تلبيه حاجات المواطن من الطاقة الكهربائية في المواسم المقبلة ".

واوضح، ان "وزارة المالية ستعمل على دراسة الإستراتيجية الخاصة بوزارة الكهرباء وضمان التخصيصات المالية اللازمة للاعوام المقبلة لغرض تحسين واقع الكهرباء في العراق فيما يلبي احتياجات المواطن ورفع قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالاضافة لاستثمار وتنفيذ برامج الورقة الاصلاحية "الورقة البيضاء" المتكاملة لتطوير قطاع الكهرباء التي سيسهم لسد حاجة المواطن" .

وتابع، ان "خطوات وزارة المالية الاستباقية بمناقشة التقديرات الأولية تاتي لإعداد الخطط والموازنات الخاصة بالوزارات والمحافظات للاعوام القادمة لبيان رؤية مستقبلي واضحة من احتياجات والمتطلبات المالية للوزارة و المؤسسات الحكومية وبيان حجم الانفاق الحكومي لغرض وضع موازنة شاملة متكاملة للاعوام المقبلة قبل وقتها".

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