العراق يعلن ترحيل 4500 عامل أجنبي لمخالفة القانون خلال 2020

2021/04/28 | 21:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت مديرية الإقامة أحد تشكيلات وزارة الداخلية بالعراق، اليوم الأربعاء، ترحيل أكثر من 4 آلاف ونصف ألف شخص من العمالة الأجنبية نتيجة مخالفتهم للقانون خلال العام الجاري 2021.وقال مدير الاقامة في وزارة الداخلية العميد قصي صبيح لوكالة …

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