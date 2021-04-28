"الطاقة" النيابية بالعراق تحذر من أزمة مرتقبة في الكهرباء

2021/04/28 | 21:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق، اليوم الأربعاء، أسباب استمرار التراجع بتجهيز الطاقة الكهربائية وانقطاعاتها المستمرة، محذرة من أزمة في التجهيز خلال الصيف المقبل.وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بهاء الدين النوري في تصريح …

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