2021/04/28 | 21:11 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وسائل اعلام امريكية: اتساع الخلافات بين واشنطن وطهران بمفاوضات فيينا

موقع أكسيوس الامريكي: اتفاق بين الوفد الإسرائيلي ومستشار الأمن القومي الأمريكي على تحييد الخلافات بشأن الاتفاق النووي

موقع أكسيوس: الإسرائيليون اتفقوا مع واشنطن على تحييد الخلاف حول النووي الايراني وقضايا أخرى تتعلق بإيران

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