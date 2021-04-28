2021/04/28 | 21:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الأربعاء، خطوات تطوير القطاع المالي والمصرفي في البلاد.وقال مخيف، في كلمة بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، إن “البنك المركزي العراقي، يسعى الى تطوير القطاع المالي والمصرفي من خلال تطوير المنتجات والخدمات المقدمة بما يتلاءم واحتياجات زبائن هذين القطاعين، ويضع ضمن اولوياته دعم الخدمات المالية الرقمية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي يحدد خطوات تطوير القطاع المالي والمصرفي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي يحدد خطوات تطوير القطاع المالي والمصرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).