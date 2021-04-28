الطقس.. اجواء تميل للاعتدال

2021/04/28 | 21:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتنبى الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، اعتدال الاجواء لغاية بداية الاسبوع الاخير من شهر رمضان.

وقال عطية في بيان، تابعه PUKmedia: ان " اجواء تميل للاعتدال، وتستمر درجات الحرارة مابين ارتفاع وانخفاض بفارق درجة او درجتين لغاية بداية الاسبوع الاخير من شهر رمضان.

واضاف: ان ارتفاع درجات الحرارة تبدأ في الاسبوع الاخير من شهر رمضان.

PUKmedia متابعة

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