"مرشحة" للانتخابات المقبلة عن ايمن الموصل صادر بحقها ثمان مذكرات قبض قضائية بتهمة تزوير الاراضي

2021/04/28 | 21:23 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "نجاة حسين " ترشح للانتخابات المقبلة ضمن احد الكتل السياسية ضمن الدائرة الانتخابية في أيمن الموصل

وتقول مصادر امنية ان حسين متهمة بقضايا اراضي الجمعيات في الموصل وصادر بحقها أكثر من 8مذكرات قبض 2 منها بتهم الارهاب والباقي تزوير فضلا عن مطلوبيتها وفق المادة ٢٨٩/٢٩٨عقوبات بتهمة التلاعب والتزوير بسجلات التسجيل العقاري والاستيلاء على اراضي تعود ملكيتها للدولة وتوزيعها ضمن اراضي الجمعيات بعد تزوير اولياتها

وكان مجلس القضاء الاعلى قد شكل في وقت سابق هيئة تحقيقية من ثلاثة قضاة للتحقيق في التلاعب بسجلات التسجيل العقاري

وتضيف المصادر الامنية ان نجاة حسين هي من أبرز المتهمين في هذا الموضوع وقد تبين للهيئة ان التلاعب حصل على اراضي زراعية مملوكة للدولة وتم تغيير جنسها الى سكنية خلافا للقانون بعد تزوير كتب رسمية وتبديل صفحات الاضابيير العقارية ولكن السجلات الاصلية الموجودة في مديرية التسجيل العامة مثبت فيها كافة التفاصيل الصحيحة ولا يستطيع احد التلاعب بهذه السجلات

وتتحدث المصادر الامنية عن طرقٍ اخرى للتلاعب تتمثل بتزوير قرارات تمليك صادرة من المحاكم او تزوير اضابير تنفيذية ووضعها في الاضبارة العقارية بالتعاون مع بعض الموظفين الفاسدين ومن ثم اعادة بيعها على اساس انها صحيحة ومن أبرز المتهمين الهاربين خارج العراق هم نجاة حسين وعلي قاسم سيدو ومحمد طه ودينا قاسم وخالد رشيد ومدير التسجيل العقاري السابق محمد الاعرجي

وتحذر الجهات الامنية المواطنين كافة بعدم التورط بشراء هذه الاراضي الخاصة بالجمعيات لأنها غير رسمية ولا يمكن إصدار سندات ملكية فيها كونها بنيت على تزوير

#جمال_البدراني

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