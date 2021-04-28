"حذرنا مراراً".. مستشار بالبيشمركة يدعو لتفعيل غرف التنسيق المشتركة في المتنازع عليها

2021/04/28 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال المستشار الإعلامي في وزارة البيشمركة، عثمان ريشه، اليوم الاربعاء، إنهم حذروا مراراً من مخاطر تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها، فيما دعا إلى تفعيل غرف التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة.

وذكر عثمان ريشه، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "حذرنا مرارا وكتبنا تقارير لوزارة الدفاع الاتحادية والعمليات المشتركة بشأن ضرورة التحرك لمعالجة زيادة المخاطر بسبب تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها".

وأضاف ريشه، أن "عناصر تنظيم داعش يشكلون الآن مخاطر كبيرة في مناطق أطراف خانقين بمحافظة ديالى وجنوب محافظة كركوك".

وأشار إلى أن "الحل الأمثل لإيقاف تحركات التنظيم ومنعه من تحقيق أهدافه، هو تفعيل غرف التنسيق المشترك بين الجيش والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها والتعاون مع التحالف الدولي للاستفادة من خبراته في هذا المجال".

وتابع المستشار الإعلامي في وزارة البيشمركة، أنهم لايعرفون السبب لعدم تفعيل هذه الغرف "رغم وجود اتفاق سابق مع وزارة الدفاع"، مشددا على ضررة "إبعاد السياسة عن الجانب الأمني بظل تنامي خطر داعش".

وتجري القوات الامنية، اليوم الاربعاء، عمليات واسعة في محافظة ديالى، بعد توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بعد توترات أمنية ببعض المناطق.

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