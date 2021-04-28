2021/04/28 | 21:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، توضيحًا جديدًا بشأن موظفي العقود، والمشمولين منهم بالتثبيت في قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي في تصريح، إنّ "مجلس النواب صوت ضمن موازنة 2021 على تثبيت جميع موظفي العقود الذين مضى على التعاقد معهم أكثر من 5 سنوات".

وأضاف، أن الفقرة في الموازنة "شملت موظفي عقود الكهرباء ممن مضى على التعاقد معهم عشر سنوات، قبل أنّ تعدل لتشمل من خدم لسبع سنوات، وأخيرًا تم الاتفاق على شمول جميع موظفي العقود في الوزارات ممن خدموا خمس سنوات وأكثر".

وأوضح، أنّ "مجلس النواب لم يذهب إلى القرار 315 ويطبقه لوحده، بل وضع تعاليم تطبق على الجميع، لشمول جميع موظفي العقود ممن مضى على خدمتهم 5 سنوات فأكثر بالتثبيت".

اقرأ/ي أيضًا:

قرارات مجلس الوزراء..



سلم جديد لرواتب الإعانة الاجتماعية

الضرائب على رواتب الموظفين..



قرار حاسم من رئيس الحكومة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح جديد من اللجنة المالية حول تثبيت موظفي العقود) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح جديد من اللجنة المالية حول تثبيت موظفي العقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).