2021/04/28 | 21:29 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وتعاني المدن العراقية عموما من حالة من الفوضى العمرانية.
إذ يعيش واحد تقريبًا من كل 10 أشخاص في أحياء عشوائية حيث توصل المنازل بشبكات المياه والكهرباء كيفما اتفق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سبعة آلاف حريق في 3 أشهر".. العراق يكافح الحرائق بأسطول سيارات إطفاء "عفا عليها الزمن" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إذ يعيش واحد تقريبًا من كل 10 أشخاص في أحياء عشوائية حيث توصل المنازل بشبكات المياه والكهرباء كيفما اتفق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سبعة آلاف حريق في 3 أشهر".. العراق يكافح الحرائق بأسطول سيارات إطفاء "عفا عليها الزمن" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سبعة آلاف حريق في 3 أشهر".. العراق يكافح الحرائق بأسطول سيارات إطفاء "عفا عليها الزمن" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).