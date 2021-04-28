"سبعة آلاف حريق في 3 أشهر".. العراق يكافح الحرائق بأسطول سيارات إطفاء "عفا عليها الزمن"

2021/04/28 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعاني المدن العراقية عموما من حالة من الفوضى العمرانية.إذ يعيش واحد تقريبًا من كل 10 أشخاص في أحياء عشوائية حيث توصل المنازل بشبكات المياه والكهرباء كيفما اتفق.

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