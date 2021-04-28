2021/04/28 | 21:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أجلت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، 5 آلاف شخص من مدينة بون، إلى حين إبطال خبراء المفرقعات قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تم اكتشافها خلال أعمال بناء.وعثر على القنبلة البالغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجلاء آلاف السكان من مدينة ألمانية بعد العثور على قنبلة قديمة المركز الخبري الوطني.

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