تحذيرات بشأن مخاطر الدوام الحضوري في المدارس (وثيقة)

2021/04/28 | 21:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 12 دقیقة

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دعت نقابة المعلمين في البصرة، الاربعاء، لايقاف الدوام الحضوري في المدارس، مؤكدة على ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا بشكل كبير، مع تسجيل حالات وفاة، بسبب قلة مستلزمات الصحة والسلامة الوقائية.

وطالبت النقابة في بيان صحفي تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (28 نيسان 2021)، فرع النقابة العالم بأيقاف الدوام الحضوري وأيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الموقف وتوف سير المستلزمات الضرورية لإكمال العام الدراسي".

وأشار البيان، إلى إمكانية العودة إلى التعليم الالكتروني بشكل مستمر خلال هذه الفترة الحرجة وذلك لحين السيطرة على الموقف الوبائي افيروس كورونا.

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