العراق يوضح موقف رحلات الطيران مع الهند وتركيا

2021/04/28 | 21:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النقل العراقية عن تطبيق تعليمات الحكومة بشأن وقف الرحلات إلى الهند وفقا لكتاب رسمي.وقال مدير إعلام وزارة النقل والناطق باسمها، حسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه بخصوص تركيا، لا توجد حتى الآن أي تعليمات من …

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