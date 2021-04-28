اجتماع حكومي يبحث استراتيجية قطاع الكهرباء ضمن موازنة الأعوام الثلاثة المقبلة

2021/04/28 | 21:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقش وزيرا المالية علي عبد الامير علاوي، والكهرباء ماجد مهدي، الاربعاء، استراتيجية قطاع الطاقة ضمن جلسة إعداد الموازنة للأعوام 2022-2024.وذكر بيان لمكتبه،” ترأس وزير المالية، بمقر الوزارة اجتماع الجلسة السابعة للجنة اعداد الاستراتيجية الموازنه للاعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٤ بحضور وزير الكهرباء ومستشارين رئيس الوزراء والكهرباء و وكلاء وزير المالية و التخطيط والنفط ومدراء الوزارة و […]

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