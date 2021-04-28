روزا لوكسمبورغ : في سبيل قضيتنا.. في سبيل حريتنا - رشيد غويلب

2021/04/28 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بقلم: روزا لوكسمبورغترجمة: رشيد غويلبنشرت جريدة “نيوزدويج لاند” اليسارية الألمانية يوم ميلاد روزا لوكسمبورغ في 5 آذار لأول مرة ترجمة المانية انجزها مدير مكتب مؤسسة روزا لوكسمبورغ في العاصمة البولونية وارشو هولغر بولت لنص كتبته روزا لوكسمبورغ باللغة البولونية بعد الأول من أيار 1892.



في ما يلي ترجمة للنص مع مقدمة الترجمة الألمانية.



ان اهمية النص تكمن في محتواه وتأريخيته، فهو من النصو ......





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