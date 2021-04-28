2021/04/28 | 21:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت شرطة العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، عن جريمتي قتل منفصلتين، فيما ألقت القبض على متهمين ضالعين فيهما.وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز شرطة بغداد في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



القبض على متهمين بالقتل في جريمتين منفصلتين المركز الخبري الوطني.

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