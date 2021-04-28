الداخلية: تسفير اكثر من 4 الاف عامل اجنبي مخالف للقانون خلال العام الجاري

2021/04/28 | 21:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الإقامة أحد تشكيلات

وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تسفير

أكثر من 4 آلاف ونصف ألف شخص من العمالة

الأجنبية نتيجة مخالفتهم للقانون خلال

العام الجاري 2021، فيما أكدت أن العمالة

الأجنبية تخضع

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