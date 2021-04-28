أول تعليق من بارزاني على قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم التنظيم في كردستان

2021/04/28 | 21:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش في الإقليم.

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وقال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 نيسان 2021)، ان "حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي يتحملون مسؤولية محاسبة إرهابيي داعش على جرائمهم ضد شعب كردستان والشعب العراقي والإنسانية عامة".

ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش في إقليم كردستان للتحقيق مع إرهابيي داعش ومقاضاتهم على ما اقترفوه من جرائم حرب ومجازر وجرائم ضد الإنسانية.

وبعد أن يصادق برلمان كردستان عليه، سيرسم القانون إطاراً قانونياً لمحاكمة عناصر داعش من خلال تشكيل محكمة وطنية في إقليم كردستان وبمساعدة فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) في مجال جمع الأدلة.

ومن دون أدنى شك، فإن الأمر لن يشفي الجروح الغائرة لضحايا داعش، ولا سيما الأخوات والإخوة الإيزيديين وباقي الضحايا، غير أنه سيكون خطوة للقصاص من المجرمين وإحقاق العدالة بحقهم.

وحمل البيان "حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي مسؤولية محاسبة إرهابيي داعش على جرائمهم ضد شعب كوردستان والشعب العراقي والإنسانية عامة، وإننا إذ نحاول اليوم أن ننجز هذه المهمة المشتركة من أجل تضحيات العراق والعالم، فإن الأمر، بالطبع، يتطلب الكثير من العمل، لكنه سيُنجز في نهاية المطاف".

واكد ان الاقلين "سيواصل التعاون وجمع المعلومات وتبادلها مع فريق (يونيتاد)، كما أدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم النظام القضائي في إقليم كردستان، وخصوصاً في مجال التدريب واستكمال الاستعدادات لبدء الجلسة الأولى للمحاكمة العلنية.



إن هذا القانون يحث الأسرة الدولية على المساعدة في جمع الأموال والمساعدات لذوي الضحايا عبر صندوق خاص لتضميد جراحاتهم".

ودعا بارزاني برلمان كردستان إلى "إدراج مشروع هذا القانون في جدول أعماله للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن".

ولفت الى ان "اقليم كردستان نجح في محاربة تنظيم داعش وهزمه على الأرض، وسنستمر في خوض هذه المعركة بجميع أشكالها لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".

وتوجه بارزاني "بخالص الشكر إلى المستشار الخاص لفريق التحقيق الأممي (يونيتاد) كريم أسد أحمد خان وأعضاء فريقه لدورهم المهم في النهوض بهذه القضية عبر جهودهم المضنية ومساعداتهم الفنية وتعاونهم الوثيق مع المؤسسات القضائية في إقليم كردستان".

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