2021/04/28 | 21:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأقرت الحكومة المصرية في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار الوباء.وأكد رئيس الوزراء "ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع الوباء، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدا متسارعا في تسجيل أعداد المصابين".ووجه مدبولى "جميع الوزارات والجهات المعنية، باتخاذ اللازم لمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة الوباء وغلقها فورا".وسجلت مصر 1003 حالات إصابة جديدة بالوباء و61 ووفاة، أمس الثلاثاء، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إصابات مصر حاجز الألف منذ الثامن من كانون الثاني عندما رصدت 1001 إصابة.وحذر مستشار الرئيس المصري محمد عوض تاج الدين، "المواطنين من عدم الالتزام بالقيود المتخذة لمنع تفشي الوباء"، مؤكدا أنه "إذا لم يلتزم الشعب بالإجراءات ستضطر الدولة للإغلاق".المصدر: سبوتنك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تفرض قيودا جديدة على مواطنيها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تفرض قيودا جديدة على مواطنيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).