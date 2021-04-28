مكتب الإمام السيستاني يحدد زكاة الفطرة لهذه السنة

2021/04/28 | 21:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف أن مقدار زكاة الفطرة لهذه السنة هو ( ١٥٠٠ ) دينار للفرد الواحد وذلك بدلاً عن الطحين، و نسألكم الدعاء.

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