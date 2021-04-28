طائرات F-16 عراقية تدخل الخدمة بعد صيانتها (صور)


طائرات F-16 عراقية تدخل الخدمة بعد صيانتها (صور)
2021/04/28 | 21:51 - المصدر: شفق نيوز
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