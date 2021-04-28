مسؤول بالصحة: العراق سابع دول المنطقة بمعدل الإصابات بكورونا

2021/04/28 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اكدت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، ان موقف العراق من الوباء اقليميا يقع بالتسلسل السابع في دول المنطقة بمعدل الاصابات فيما بقع بتسلسل الوفيات بالمرتبة العاشرة، مبينا ان العراق بالمرتبة 83 بمعدل الوفيات بكورونا عالميا.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية الرسمية(واع)، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "الإصابات التي تسجل في الهند للوباء ليست كلها من السلالة الجديدة، بالمقابل ليس شرطاً أن يكون العراقيون المصابون القادمون من الهند يحملون السلالة الجديدة".

وأضاف، أن "لا دليل علميا حتى الآن على دخول السلالة الهندية إلى العراق، وأيضاً لم تسجل أية دولة مجاورة حالة إصابة بالسلالة الهندية".

وحول معدل الإصابات المرتفع في العراق وأسبابه قال الحلفي: "سببه الأساس هو عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية"، لافتاً إلى أن "قياس الموقف الوبائي يتوقف على معدل الإصابات اليومي وليس الكلي".

وحول موقف العراق من الوباء إقليمياً ودولية أوضح مدير دائرة الصحة العامة أن "العراق سابع دول المنطقة في معدل الإصابات وإيران وتركيا تتقدمان عليه وهو في المركز الـ 94 عالمياً".

وتابع: "بالنسبة للوفيات، العراق العاشر على مستوى المنطقة والـ 83 على مستوى العالم"، مؤكداً في ذات الوقت أن "وضع العراق ما زال أفضل بكثير من باقي الدول".

وسجل العراق اليوم، 6858 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 44 حالة وفاة و 7052 حالةَ تعافٍ منه.

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