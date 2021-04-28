حريق ابن الخطيب وحريق الوطن

2021/04/28 | 22:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم :علي حسين

هل هي مصادفة أن يحترق مستشفى ابن

الخطيب بسبب غلو الانتهازية وغياب

الضمير ، مثلما أحرق الكاتب والوزير

الأندلسي ابن الخطيب بسبب غلو مدعي

الدين وتقلبات انتهازيي السياسة؟ كان

ابن الخطيب

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