بينها العراق.. ايران تحظر الرحلات الجوية الى 15 بلداً

2021/04/28 | 22:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم منظمة الطيران

المدني الايرانية، الاربعاء، عن قائمة

جديدة تم بموجبها حظر الرحلات الجوية

الى 15 بلداً بسبب جائحة كورونا، اضافة

الى 27 بلداً تُسیّر الیها الرحلات

الجوية وفق شروط خاصة.

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